Мюнхенська Баварія розчаровує своїх фанатів у нинішньому сезоні. Команда ризикує залишитись без трофеїв, хоча останні 11 років вигравала чемпіонство.

До теми Баварія зганьбилась проти аутсайдера: Тухель програв третій матч поспіль і може піти у відставку

Доля Тухеля визначена

Пік провалу для Баварії стався на початку лютого цього року. Протягом тижня команда програла три матчі поспіль – двічі в чемпіонаті та один в Лізі чемпіонів.

Це поставило під питання подальше перебування Томаса Тухеля в клубі. Втім німець не став чекати на звільнення з Баварії та вирішив усі питання з клубом полюбовно.

Офіційний сайт клубу повідомив, що німецький тренер гарантовано залишить Баварію наприкінці сезону 2023-2024. До кінця поточної кампанії Тухель буде виконувати свої обов'язки.

Під час відкритої дискусії ми прийшли до рішення припинити наші робочі відносини за взаємною згодою влітку. Наша мета – розвивати новий футбольний напрямок з новим головним тренером в сезону 2024-2025. До того часу кожна особа в клубі покликана досягти максимуму в Лізі чемпіонів та Бундеслізі. За це несе відповідальність і команда,

– заявив гендиректор Баварії Ян-Крістіан Дресен.

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Нагадаємо, що у чемпіонаті Баварія розгромно поступилась прямому конкуренту за чемпіонство Баєру (0:3) та аутсайдеру Бохуму (2:3). Через це мюнхенці відстали від лідера турнірної таблиці Баєра на 8 очок.

Шлях Тухеля в Баварії

Томас очолив команду у березні 2023 року, замінивши Юліана Нагельсманна

разом з Баварією Тухель вирвав чемпіонство у гонці із Боруссією Дортмунд в останньому

в Лізі чемпіонів 2022-2023 німці без шансів вилетіли в 1/4 фіналу від Манчестер Сіті

влітку ж Баварія без шансів програла матч за Суперкубок країни Лейпцигу (0:3)

також гранд німецького футболу ганебно вилетів з Кубка Німеччини від скромного Саарбрюкена з третього дивізіону (1:2)

на додачу до цього в Лізі чемпіонів 2023-2024 підопічні Тухеля поступились Лаціо у першій зустрічі 1/8 фіналу (0:1)

Довідка. До приходу в Баварію Томас Тухель був тренером Майнца, дортмундської Боруссії, ПСЖ та Челсі. Із французами коуч виходив у фінал Ліги чемпіонів-2020, а вже за рік у 2021-му став переможцем турніру на чолі Челсі.