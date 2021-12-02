Баварія до кінця року буде грати без глядачів

У Німеччині ввели нові карантинні обмеження. Стосуються вони і футболу – в країні обмежили кількість глядачів на трибунах.

Не більше 15 тисяч вболівальників

У нових карантинних обмеженнях, запроваджених урядом Німеччини, на футбольні матчі можна буде заповнювати стадіон лише до 50% від загальної кількості місць. Але не більше, аніж 15 тисяч вболівальників на матчі.

Найбільше від такого постраждають клуби, які мають великі стадіони. Серед них – дортмундська Боруссія, чий стадіон вміщає понад 81 тисячу вболівальників на матчі. В суботу, 4 грудня, в "джмелів" принциповий матч проти Баварії – Der Klassiker. Обидві команди ведуть боротьбу за чемпіонство (Боруссія відстає на одне очко в турнірній таблиці). І команда очікувала на підтримку вболівальників. Але після цього рішення була змушена повернути гроші за 67 тисяч квитків, які були продані на цей матч.

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Уле уряди деяких німецьких земель вже оголосили, що матчі в них відбуватимуться без глядачів. Серед таких – землі Саксонії, Баден-Вюртемберг та Баварії. Відтак і мюнхенська Баварія постраждає – до кінця року команда залишилася взагалі без підтримки вболівальників.

Вже у середу, 8 грудня, Баварія зіграє матч проти Барселони в Лізі чемпіонів. Мюнхенський клуб по особливому налаштовується на цю гру. Хоча команді й так гарантувала собі вихід у плей-офф з першого місця в групі. Але намагатиметься "помститися" за Роберта Левандовського, який так і не отримав "Золотий м'яч" – нагорода дісталася Ліонелю Мессі, який ще в минулому сезоні виступав за Барселону.