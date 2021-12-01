Спеціальний дозвіл для Янг Бойз

Одна з країн, яка попала під карантинні обмеження у Швейцарії, стала Велика Британія. Усім подорожуючим звіти слід здати тест на коронавірус та відбути обов'язковий десятиденний карантин.

Варте уваги ВООЗ пояснили, чому проти створення нової вакцини через штам Омікрон

Це поставило під загрозу проведення матчу Ліги чемпіонів між англійським Манчестер Юнайтед та швейцарським Янг Бойз. Гра запланована на 8 грудня на стадіоні "Олд Траффорд" в Манчестері. Тож була інформація, що гру можуть перенести на нейтральне поле. Адже якби гравцям Янг Бойз довелося б провести 10 днів на самоізоляції, то вони б пропустили два матчі чемпіонату, а на третю гру б вийшли одразу б з карантину.

Та все ж гра Манчестер Юнайтед – Янг Бойз відбудеться як і було заплановано. Влада кантону Берн дала спеціальний дозвіл команді, за яким футболісти та персонал не відбуватимуть спеціальний карантин. Тож 7 грудня Янг Бойз відправиться на матч до Манчестера чартерним рейсом. А вже 9 грудня повернеться додому. Весь цей час команда перебуватиме у так званій "бульбашці", яку й до цього застосовують футбольні клуби під час матчів єврокубків.