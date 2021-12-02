Не більше 15 тисяч вболівальників
У нових карантинних обмеженнях, запроваджених урядом Німеччини, на футбольні матчі можна буде заповнювати стадіон лише до 50% від загальної кількості місць. Але не більше, аніж 15 тисяч вболівальників на матчі.
Водночас Швейцарія ввела жорсткий карантин через штам Омікрон, але зробила виняток для футболістів
Уле уряди деяких німецьких земель вже оголосили, що матчі в них відбуватимуться без глядачів. Серед таких – землі Саксонії, Баден-Вюртемберг та Баварії. Відтак і мюнхенська Баварія постраждає – до кінця року команда залишилася взагалі без підтримки вболівальників.
Вже у середу, 8 грудня, Баварія зіграє матч проти Барселони в Лізі чемпіонів. Мюнхенський клуб по особливому налаштовується на цю гру. Хоча команді й так гарантувала собі вихід у плей-офф з першого місця в групі. Але намагатиметься "помститися" за Роберта Левандовського, який так і не отримав "Золотий м'яч" – нагорода дісталася Ліонелю Мессі, який ще в минулому сезоні виступав за Барселону.