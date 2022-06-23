Батько Ф'юрі назвав умови, за яких його син може повернутися на ринг

Тайсон Ф'юрі заявив закінчення кар'єри після переможного поєдинку проти Ділліана Уайта, який відбувся 23 квітня. Боксер запевняє, що на ринг його зможе повернути великий гонорар.

Джон Ф'юрі: Джошуа може виграти свої титули втретє

Однак батько "Циганського короля" Джон Ф’юрі запевняє, що на ринг його сина зможе повернути Ентоні Джошуа. Він також сподівається, що його земляк переможе Олександра Усика та поверне втрачені титули.

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Я просто хочу, щоб Ентоні Джошуа досягнув успіху. Бо, як на мене, він кращий за те, що ви можете бачити зараз. Йому просто потрібні правильне оточення. У мене завжди буде час для нього. Він подарував нам кілька чудових ночей, він нікого не кинув, він воював з усіма,

– заявив батько британського боксера.

Ф'юрі-старший переконаний, що Джошуа переможе, якщо використає всю свою силу.

"Так що віддайте належне хлопцю. Він ще дуже молодий, і я вірю, що з його габаритами і силою, а також, якщо підлити трохи більше олії та трохи більше використати мізки, то він може виграти свої титули втретє, а потім хто знає? Можливо повернеться великий "Циганський король". Але, удачі, Ентоні. Він гарна дитина", – додав батько Ф'юрі.

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