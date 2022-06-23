Джон Фьюри: Джошуа может выиграть свои титулы в третий раз

Однако отец "Цыганского короля" Джон Фьюри уверяет, что на ринг его сына сможет вернуть Энтони Джошуа. Он также надеется, что его земляк победит Александра Усика и вернет утраченные титулы.

До слова Ф'юрі назвав суму, яка зможе повернути його на ринг

Я просто хочу, чтобы Энтони Джошуа добился успеха. Ибо, по-моему, он лучше того, что вы можете видеть сейчас. Ему просто нужны правильное окружение. У меня всегда будет время для него. Он подарил нам несколько прекрасных ночей, он никого не бросил, он воевал со всеми,

– заявил отец британского боксера.

Фьюри-старший убежден, что Джошуа восторжествует, если использует всю свою силу.

"Так что отдайте должное парню. Он еще очень молод, и я верю, что с его габаритами и силой, а также, если подлить немного больше масла и немного больше использовать мозги, то он может выиграть свои титулы в третий раз, а потом кто знает? Возможно, вернется великий "Цыганский король". Но, удачи, Энтони. Он хороший ребенок", – добавил отец Фьюри.

Усик – Джошуа: главное о сражении-ответе