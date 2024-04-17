21 квітня Барселона у рамках 32-го туру Ла Ліги-2023/2024 зустрінеться із Реалом. Початок Ель-Класіко о 22:00 за київським часом. Ця гра у Мадриді буде визначальною для Хаві біля керма каталонського клубу.

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Останнє Ель-Класіко для Хаві

У випадку поразки Барселона вкаже на вихід 44-річному спеціалісту. Легенду каталонського клубу у технічній зоні може змінити нинішній тренер резервного клубу "синьо-гранатових" Барселони Атлетік Рафаель Маркес.

Таке радикальне рішення боси каталонського клубу прийняли після вильоту команди із Ліги чемпіонів. 16 квітня "блаугранас" вдома були розгромлені французьким ПСЖ 1:4. Вилучення центрбека Араухо у першому таймі зламало усі плани господарів поля, а Хаві отримав червону картку через надмірні емоції. Навіть перемога у першому чвертьфіналі 2:3 не привела іспанський гранд до півфіналу ЛЧ. Сумарно за двома поєдинками – 4:6 на користь парижан.

Після вильоту із єврокубків Хаві прокоментував суддівство у другому матчі із ПСЖ, у якому залишився незадоволений роботою головного арбітра.

Тепер Барселона сконцентрує свою увагу на виступах в ЛА Лізі. Щоправда, шанси каталонців на чемпіонство виглядає примарним. Реал, який після 31-го туру утримує лідерство, випереджає команду Хаві вже на 8 очок – 78 проти 70-ти у "синьо-гранатових".

Натомість підопічні легенди Барселони випереджають третю Жирону на 5 пунктів у турнірній таблиці. Але попереду на них чекає очне протистояння (4 травня, 34-й тур Ла Ліги).

Тренерська кар'єра Хаві на чолі Барселони