Барселона віддала 10 номер Мессі 18-річному даруванню академії

1 вересня 2021 , 14:32
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Джерело:

твітер Барселони

У каталонській Барселони визначилися з футболістом, який носитиме 10 номер на футболці після Ліонеля Мессі. Знаковий для "блауграни" номер дістався Ансу Фаті.

Нова "десятка" Барселони

Барселона оголосила, що 18-річний Фаті гратиме під 10 номером після переходу Ліонеля Мессі у французький ПСЖ.

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До цього Фаті виступав під 22 номером.

Що відомо про Фаті

  • Фаті – вихованець академії Барселони. Ансу дебютував за першу команду каталонців у серпні 2019 року.
  • Футболістів встиг зіграти 43 матчі й за цей забив 13 голів. Також у його активі 5 результативних передач.
  • На рахунку Фаті є гол у ворота збірної України. Він забив "синьо-жовтим" у матчі Ліги націй за збірну Іспанії. Матч завершився з рахунком 4:0.
  • Через серйозну травму Фаті не грає з листопада 2020 року.
Автор: Михайло Гема