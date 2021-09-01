Нова "десятка" Барселони

Барселона оголосила, що 18-річний Фаті гратиме під 10 номером після переходу Ліонеля Мессі у французький ПСЖ.

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До цього Фаті виступав під 22 номером.

Що відомо про Фаті