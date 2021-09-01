Нова "десятка" Барселони
Барселона оголосила, що 18-річний Фаті гратиме під 10 номером після переходу Ліонеля Мессі у французький ПСЖ.
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До цього Фаті виступав під 22 номером.
Що відомо про Фаті
- Фаті – вихованець академії Барселони. Ансу дебютував за першу команду каталонців у серпні 2019 року.
- Футболістів встиг зіграти 43 матчі й за цей забив 13 голів. Також у його активі 5 результативних передач.
- На рахунку Фаті є гол у ворота збірної України. Він забив "синьо-жовтим" у матчі Ліги націй за збірну Іспанії. Матч завершився з рахунком 4:0.
- Через серйозну травму Фаті не грає з листопада 2020 року.