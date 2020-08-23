Німецька "Баварія" перемогла у фіналі Ліги чемпіонів, здолавши французький ПСЖ.

Матч відбувся 23 серпня у Лісабоні за порожніх трибун. "Баварія" здобула перемогу з рахунком 1:0.

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Для "Баварії" це шоста перемога у Лізі чемпіонів. До цього вона тричі поспіль перемогла з 1974 до 1976 року. А згодом виграла у 2001 та 2013 роках.

Завдяки цій перемозі "Баварія" зрівнялася за кількістю трофеїв Ліги чемпіонів з англійським "Ліверпулем" – по шість. Попереду "Мілан" (7 перемог) та "Реал" (13 перемог).

Відео нагородження "Баварії"

Ще до цього вихід у фінал Ліги чемпіонів дозволив "Баварії" вийти на перше місце в рейтингу клубів УЄФА. А завдяки перемозі в Лізі чемпіонів, команда заробила понад 120 мільйонів євро, що є рекордом серед клубів.