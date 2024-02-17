Барселона вирвала перемогу в Ла Лізі завдяки дивному пенальті: відео драми в овертаймі

Дубль Роберта Левандовського допоміг Барсі здолати на виїзді Сельту. Свій другий гол поляк забив з пенальті, який довелось перебивати.

Сельта – Барселона 1:2

Голи: Аспас, 47 – Левандовський, 45, 90+7 (пен).

Цими вихідними в Іспанії проходять матчі 25 туру Ла Ліги. В одній із ігор суботи чинний чемпіон Барселона гостювала на полі аутсайдера Сельти, пише 24 канал.

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Каталонці останнім часом трохи загальмували та випали з чемпіонської гонки. У 2024 році Барса вилетіла з Кубка та програла фінал Суперкубка, а в Ла Лізі втратила очки з Гранадою та Вільярреалом.

Через це підопічні Хаві відстали від лідера Реала аж на 10 очок. У грі проти Сельти гості володіли ігровою ініціативою та першими забили. Левандовський ефектно завершив красиву комбінацію перед перервою.

Втім підопічні Бенітеса не відставали по ударах та вже на початку другого тайму вийшли вперед. Вихованець Барси Мінгеса викотив під удар Аспасу і той рикошетом від Кунде зрівняв рахунок.

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Сельта була дуже близька до омріяної нічиєї, але у компенсований час господарів підвів Бельтран. Хавбек у своєму майданчику махнув повз м'яч та збив з ніг Ямала, через що суддя призначив пенальті.

Його виконання вийшло доволі дивним та інтригуючим. Спочатку на поле вилізла камера, яку оператор направив прямо перед воротами Гуаїти. Коли стало зрозуміло, що вона заважатиме ігровому процесу, її прибрали.

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Перший удар Левандовського був відбитий кіпером Сельти, але арбітр дозволив поляку перебити пенальті. Гуаїта на момент удару повністю вийшов з лінії воріт. З другої спроби Роберт не схибив, оформивши дубль та перемогу Барселони.

Команда Хаві зберігає за собою третє місце та триочковий відриві від Атлетіко. Крім того, "блаугранас" підібрались до другої Жирони на відстань двох балів, але команда Довбика та Циганкова свою гру 25 туру проведе у понеділок, 19 лютого.

Відеоогляд матчу Сельта – Барселона: