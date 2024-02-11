11 лютого Андрій Лунін святкує свій день народження. Голкіперу збірної України та мадридського Реала виповнилося 25 років.
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Ла Ліга не забула про Луніна
Напередодні дня народження одноклубники привітали Луніна перемогою над головним конкурентом за чемпіонство каталонською Жироною (4:0). У цьому поєдинку українець додав до свого активу ще один кліншит.
Також подарунок підготувала Ла Ліга, яка опублікувала добірку яскравих сейвів у виконанні голкіпера "королівського клубу".
"Номер 13 сьогодні святкує. З днем народження, Лунін!", – йдеться у вітанні під відео.
Ла Ліга привітала Луніна нарізкою сейвів: дивіться відео
Лунін проводить найкращий сезон у Реалі
- Зазначимо, що у нинішньому сезоні Андрій Лунін зіграв за Реал 16 матчів у всіх турнірах. Уродженець Харківщини пропустив 13 м'ячів, а у семи поєдинках зберіг ворота "сухими".
- У чемпіонаті Іспанії "вершкові" на усіх парах мчать до чемпіонства, випереджаючи Жирону на 5 балів. Також команда Анчелотті продовжує боротьбу за Лігу чемпіонів.
- Свій наступний матч "королівський клуб" зіграє у вівторок, 13 лютого, проти Лейпцига в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.