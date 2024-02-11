11 лютого Андрій Лунін святкує свій день народження. Голкіперу збірної України та мадридського Реала виповнилося 25 років.

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Ла Ліга не забула про Луніна

Напередодні дня народження одноклубники привітали Луніна перемогою над головним конкурентом за чемпіонство каталонською Жироною (4:0). У цьому поєдинку українець додав до свого активу ще один кліншит.

Також подарунок підготувала Ла Ліга, яка опублікувала добірку яскравих сейвів у виконанні голкіпера "королівського клубу".

"Номер 13 сьогодні святкує. З днем народження, Лунін!", – йдеться у вітанні під відео.

Ла Ліга привітала Луніна нарізкою сейвів: дивіться відео

Лунін проводить найкращий сезон у Реалі