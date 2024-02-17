Сельта – Барселона 1:2

Голы: Аспас, 47 – Левандовский, 45, 90+7 (пен).

В эти выходные в Испании проходят матчи 25 тура Ла Лиги. В одной из игр субботы действующий чемпион Барселона гостила на поле аутсайдера Сельты, пишет 24 канал.

По теме Фантастические сейвы: Ла Лига поздравила Лунина с днем рождения оригинальным видео

Каталонцы в последнее время немного затормозили и выпали из чемпионской гонки. В 2024 году Барса вылетела из Кубка и проиграла финал Суперкубка, а в Ла Лиге потеряла очки с Гранадой и Вильярреалом.

Из-за этого подопечные Хави отстали от лидера Реала аж на 10 очков. В игре против Сельты гости владели игровой инициативой и первыми забили. Левандовски эффектно завершил красивую комбинацию перед перерывом.

Впрочем подопечные Бенитеса не отставали по ударам и уже в начале второго тайма вышли вперед. Воспитанник Барсы Мингеса выкатил под удар Аспасу и тот рикошетом от Кунде сравнял счет.

Читайте также Взаимовыгодная сделка: Челси предложит Мудрика испанскому гранду

Сельта была очень близка к заветной ничьей, но в компенсированное время хозяев подвел Бельтран. Хавбек в своей площадке махнул мимо мяча и сбил с ног Ямала, из-за чего судья назначил пенальти.

Его исполнение получилось довольно странным и интригующим. Сначала на поле вылезла камера, которую оператор направил прямо перед воротами Гуаиты. Когда стало понятно, что она будет мешать игровому процессу, ее убрали.

Стоит знать Клопп готов отложить перерыв в карьере ради европейского гранда

Первый удар Левандовски был отбит кипером Сельты, но арбитр позволил поляку перебить пенальти. Гуаита на момент удара полностью вышел с линии ворот. Со второй попытки Роберт не промахнулся, оформив дубль и победу Барселоны.

Команда Хави сохраняет за собой третье место и трехочковый отрыв от Атлетико. Кроме того, "блаугранас" подобрались ко второй Жироне на расстояние двух баллов, но команда Довбыка и Цыганкова свою игру 25 тура проведет в понедельник, 19 февраля.

Видеообзор матча Сельта – Барселона: