Тренерський штаб Челсі мріє бачити у своїй команді хавбека Барселони Френкі де Йонга, який є ключовим гравцем у Хаві. Нідерландець не бажає знижувати собі зарплату в Іспанії, а каталонці намагаються зменшити свої витрати, щоб відповідати вимогам фейр-плей.

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Цікавий варіант для українця

Вихід зі складної ситуації знайшли в Лондоні. "Сині" пропонують Барселоні за де Йонга свого вінгера Мудрика та 40 мільйонів євро зверху. Це якраз вписується у бажані 80 мільйонів, які "блаугранас" хочуть отримати за свого лідера.

З огляду на те, що влітку Барселону може покинути Рафінья, то підписання нового вінгера буде дуже слушним. Зазначається, що раніше каталонці не цікавилися Мудриком, оскільки його ціна була непідйомною для них.

Яка користь для Мудрика

В останніх матчах Михайло Мудрик отримує все менше ігрового часу від Маурісіо Почеттіно. В інтерв'ю аргентинський наставник повторює, що розраховує на талант українця.

Втім, на практиці виходить протилежне. А в останньому матчі проти Астон Вілли (3:1) Мудрик взагалі не з'явився на полі. Тож зміна обстановки може піти на користь 23-річному таланту.

У нинішньому сезоні Мудрик зіграв 25 матчів, забив 4 голи та віддав 3 асисти. Українець входить в п'ятірку найрезультативніших гравців команди. Однак всі чекають більшого від футболіста, за якого заплатили 70 мільйонів євро.

До слова. Раніше ми повідомляли, що Мудрик просив Челсі відпустити його в оренду. Однак керівництво відмовилося від такого варіанту.