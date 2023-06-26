У профілі Варвари Грачової на сайті Жіночої асоціації тенісу з'явився прапор Франції. Тенісистка вже давно живе та тренується у цій європейській країні.

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Але російську душу вже із неї не виженеш

22-річна тенісистка нарешті домоглась свого та позбулась російського паспорта. Про такі плани Грачової стало відомо ще наприкінці березня 2023-го.

Тоді зазначалось, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну не є головним фактором зміни громадянства Грачової. У 2022-му році Варвара успішно склала тест на знання французької мови.

Ось підтвердження із сайту WTA:



Варвара Грачова змінила громадянство Росії / Скриншот із WTA

Коротко про тенісистку, яка позбулась російського громадянства