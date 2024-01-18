15 жовтня 2022-го року Еліна Світоліна вперше стала мамою. Українська тенісистка швидко повернулась на корт після народження донечки Скай. Але ніхто не очікував, що камбек українки буде настільки блискавичним та яскравим. У тому числі колишній тенісист Сергій Стаховський, який не приховує свого приємного подиву від гри землячки.
Варте уваги Солідний рівень від українки: Світоліна на класі пробилась до 1/16 фіналу Australian Open-2024
Стаховський вражений блискавичним поверненням Світоліної на корт
Після перерви Еліна одразу ж вийшла до чвертьфіналу Ролан Гаррос та півфіналу Вімблдона. Такі результати є дивовижними та дивують не лише уболівальників тенісу, а й суперниць Світоліної.
Стаховський вірить, що у новому сезоні перша ракетка України покаже кращі виступи, ніж були у минулому 2023-му році.
Я не бачив ще таких тенісисток у сучасній історії, які після народження дитини в такий короткий час так швидко відновлювалися і набували знову такої чудової фізичної форми. Є надія, великі надії особисто у мене, що цього року Світоліна продемонструє ще кращі результати, ніж були 2023-го,
– заявив Стаховський.
Також Сергій зауважив, що Еліна є потужним послом України на світовій спортивній арені. Однак не варто применшувати старання інших українських тенісисток – Марти Костюк, Лесі Цуренко, Даяни Ястремської, Дар'ї Снігур та Юлії Стародубцевої.
Які шанси Світоліної на перемогу на Australian Open-2024
Колишній капітан чоловічої збірної України з тенісу оцінив шанси Світоліної на Відкритому чемпіонаті Австралії у Мельбурні.
Стаховський запевнив, що Еліна має усі передумови, аби стати переможницею AO-2024. Також Сергій навів приклад декількох сенсаційних матчів на старті основи Australian Open-2024. Серед них складна перемога серба Новака Джоковича та несподівана звитяга українки Даяни Ястремської над Маркетою Вондроушовою.
Розумієте, кожен матч, кожну суперницю слід розглядати окремо. Я не бачу зараз таких опоненток для Світоліної, яких вона боялася б або не могла обіграти, які були б для неї не зручні. Тут питання лежить в іншій площині. Наприклад, розклад поєдинків. Умови, за якими проходитиме гра,
– зауважив український захисник.
Стаховський впевнений, що у 2024-му тенісні прихильники побачать Світоліну у фіналі одного із турнірів Grand Slem.