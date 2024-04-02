Прошлым летом Артем Довбик покинул Украину, переехав в чемпионат Испании. Экс-форвард Днепра-1 перешел в каталонскую Жирону, где воссоединился с партнером по сборной Виктором Цыганковым.

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Довбик заинтересовал испанского гранда

Форвард быстро раскрылся в новой команде и, как следствие, начал привлекать к себе внимание со стороны топ-клубов. Сообщалось об интересе от Челси и Барселоны.

Теперь же на Артема появился новый претендент – Атлетико Мадрид. "Матрасники" пока укомплектованы в нападении, но в случае продажи кого-то из игроков этого звена они могут сделать предложение по Довбику.

Мадридцы готовы предложить около 30 миллионов евро за украинца. Напомним, что Довбик является лидером атак Жироны, забив 17 голов и отдав 7 ассистов в этом сезоне.

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Это позволяет ему лидировать в гонке бомбардиров Ла Лиги, а его команде сенсационно удерживаться на третьей строчке. Атлетико же идет позади Жироны на четвертом месте с отставанием в семь баллов.