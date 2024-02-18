В чемпіонаті Іспанії цими вихідними проходять матчі 25 туру Ла Ліги. У понеділок, 19 лютого, вікенд закриє матч за участю Жирони, яка зіграє на виїзді проти Атлетіка, пише 24 канал. Початок – о 22:00 за київським часом.

До теми Шанс для Жирони: Реал із Луніним не зміг перемогти Райо Вальєкано

Повернення в чемпіонську гонку?

Попри розгромну поразку від Реала у минулому турі, Жирона зберігає шанси на боротьбу за чемпіонство. Команда Мічела відстала на 5 балів від "бланкос" та підпустили до себе Барселону.

Проте у цьому турі підопічні Анчелотті зробили подарунок Жироні та втратили очки на полі Райо Вальєкано. Перемога в Більбао дозволить каталонцям скоротити відрив до трьох очок.

Допомогти у цьому мають українці Артем Довбик та Віктор Циганков, які стали лідерами команли цього сезону. Саме же Атлетік також має амбітні цілі на чемпіонат.

Підопічні Вальверде закріпились на п'ятій сходинці та мають на меті нав'язати Атлетіко та Барселоні боротьбу за місце в топ-четвірці. Воно дасть право виступити у Лізі чемпіонів. В разі перемоги над Жироною баски підберуться до мадридців на відстань двох очок.

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Букмекери як раз і вірять в Атлетік у звітній грі. Коефіцієнт на успіх клубу з Більбао становить 1,98, тоді як на Жирону – 3,90. Нічия ж оцінюється у 3,75. При цьому експерти ставлять на результативний матч.

На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,70, тоді як на ТМ – 2,21. Головним же фаворитом на забитий гол є Артем Довбик. На м'яч від форварда Жирони, як і на гравця Атлетіка Горку Гурусету, можна поставити за 2,50. Якщо ви вірите у гол Віктора Циганкова, то ваш коефіцієнт – 4,50.

Історія зустрічей

За свою історію Жирона та Атлетік провели сім очних матчів, у яких зберігається повний паритет – по три перемоги кожної з команд при одній нічиїй. При цьому навіть різниця голів рівна – 9:9.

У першому колі команди розписали нічию на полі каталонців з рахунком 1:1. Рахунок на початку другого тайму відкрив Віктор Циганков, але пізніше паритет відновив Іньякі Вільямс.

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