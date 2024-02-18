В чемпионате Испании в эти выходные проходят матчи 25 тура Ла Лиги. В понедельник, 19 февраля, уикенд закроет матч с участием Жироны, которая сыграет на выезде против Атлетика, пишет 24 канал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Возвращение в чемпионскую гонку?

Несмотря на разгромное поражение от Реала в прошлом туре, Жирона сохраняет шансы на борьбу за чемпионство. Команда Мичела отстала на 5 баллов от "бланкос" и подпустили к себе Барселону.

Однако в этом туре подопечные Анчелотти сделали подарок Жироне и потеряли очки на поле Райо Вальекано. Победа в Бильбао позволит каталонцам сократить отрыв до трех очков.

Помочь в этом должны украинцы Артем Довбык и Виктор Цыганков, которые стали лидерами команды в этом сезоне. Само же Атлетик также имеет амбициозные цели на чемпионат.

Подопечные Вальверде закрепились на пятой строчке и имеют целью навязать Атлетико и Барселоне борьбу за место в топ-четверке. Оно даст право выступить в Лиге чемпионов. В случае победы над Жироной баски подберутся к мадридцам на расстояние двух очков.

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Прогноз Favbet

Букмекеры как раз и верят в Атлетик в отчетной игре. Коэффициент на успех клуба из Бильбао составляет 1,98, тогда как на Жирону – 3,90. Ничья же оценивается в 3,75. При этом эксперты ставят на результативный матч.

На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 1,70, тогда как на ТМ – 2,21. Главным же фаворитом на забитый гол является Артем Довбик. На мяч от форварда Жироны, как и на игрока Атлетика Горку Гурусету, можно поставить за 2,50. Если вы верите в гол Виктора Цыганкова, то ваш коэффициент – 4,50.

История встреч

За свою историю Жирона и Атлетик провели семь очных матчей, в которых сохраняется полный паритет – по три победы каждой из команд при одной ничьей. При этом даже разница голов равна – 9:9.

В первом круге команды расписали ничью на поле каталонцев со счетом 1:1. Счет в начале второго тайма открыл Виктор Цыганков, но позже паритет восстановил Иньяки Уильямс.

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