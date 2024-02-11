Українські легіонери відверто розповіли, як змінилось ставлення іспанців до війни в Україні. На жаль, місцеві почали забувати про жахіття, які відбуваються у рідній країні Артема Довбика та Віктора Циганкова.

Варто побачити Капітан Жирони вигуками "Слава Україні" перервав інтерв'ю Довбика та Циганкова: круте відео

Тема війни в Україні є болючою для Довбика

Зірки збірної України зауважили, що іспанці не можуть до кінця зрозуміти, що відбувається у нашій країні. Циганков запевнив, що це їх місія допомагати людям у рідній країні.

Відчуття страху за рідних та близьких. Батьки та вся моя сім'я перебуває в Україні,

– сказав Артем та не стримав емоцій.

Тоді слово взяв Циганков, а Довбик вийшов із кадру, аби дещо заспокоїтись від болючих для нього моментів розмови.

Дружина Артема запевнила, що подій, які відбуваються в Україні дуже сильно торкають серце Довбика. Футболіст Жирони тримає контакт із багатьма українцями із передової. Кохана нападника розповіла, що Артем дуже багато допомагає армії, але робить це тихо, не публічно.

Саме Артем був ініціатором розіграшу, де разом із Дмитром Поворознюком зібрали кошти на купівлю дронів для наших військових.

Нагадаємо! Довбик виступає за Жирону із серпня 2023-го року, коли підписав контракт до кінця червня 2028-го. У футболці каталонського клубу вже провів 25 матчів (14 голів та 7 асистів). Артем став лідером атаки та є найкращим бомбардиром команди у цьому сезоні-2023/2024.

Відео інтерв'ю Довбика та Циганкова