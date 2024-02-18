Райо Вальєкано – Реал Мадрид – 1:1
Голи: Рауль Де Томас, 27 – Хоселу, 3
На "Кампо де Вальєкас" в межах 25-го туру чемпіонату Іспанії відбулося мадридське дербі, в якому Райо Вальєкано приймав Реал. У складі "вершкових" весь увесь поєдинок відіграв український воротар Андрій Лунін, пише 24 Канал.
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Реал із Луніним втратив очки в Ла Лізі
Реал вже на третій хвилині повів у рахунку завдяки голу Хоселу. Однак ще до перерви Райо Вальєкано відігрався зусиллями Рауля Де Томаса.
На перерву команди пішли за рахунку 1:1, а в другому таймі жодній з команд не вдалося схилити шальки терезів на свою користь. Як наслідок, нічия.
У компенсований до другого тайму час Данієль Карвахаль був вилучений через дві жовті картки за удар суперника ліктем. У наступному поєдинку він не зможе допомогти своїй команді.
Український голкіпер Реала Андрій Лунін провів 18-й поєдинок у поточному сезоні на клубному рівні. Крім того, п'ятий матч поспіль саме він, а не Кепа, захищає ворота королівського клубу у чемпіонаті.