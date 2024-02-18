Райо Вальєкано – Реал Мадрид – 1:1

Голи: Рауль Де Томас, 27 – Хоселу, 3

На "Кампо де Вальєкас" в межах 25-го туру чемпіонату Іспанії відбулося мадридське дербі, в якому Райо Вальєкано приймав Реал. У складі "вершкових" весь увесь поєдинок відіграв український воротар Андрій Лунін, пише 24 Канал.

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Реал із Луніним втратив очки в Ла Лізі

Реал вже на третій хвилині повів у рахунку завдяки голу Хоселу. Однак ще до перерви Райо Вальєкано відігрався зусиллями Рауля Де Томаса.

На перерву команди пішли за рахунку 1:1, а в другому таймі жодній з команд не вдалося схилити шальки терезів на свою користь. Як наслідок, нічия.

У компенсований до другого тайму час Данієль Карвахаль був вилучений через дві жовті картки за удар суперника ліктем. У наступному поєдинку він не зможе допомогти своїй команді.

Важливо. Реал продовжує залишатися одноосібним лідером турнірної таблиці Ла Ліги. Утім, якщо Жирона здобуде перемогу над Атлетіком, гандикап "вершкових" над найближчим переслідувачем скоротиться до трьох очок.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін провів 18-й поєдинок у поточному сезоні на клубному рівні. Крім того, п'ятий матч поспіль саме він, а не Кепа, захищає ворота королівського клубу у чемпіонаті.