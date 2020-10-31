"Аталанта" Руслана Маліновського перервала серію поразок у чемпіонаті Італії. Українець Маліновський допоміг "Аталанті" здолати "Кротоне" у 6 турі Серії А.

Кротоне – Аталанта 1:2

Голи: Сімі, 40 – Муріель, 26, 38

Дивіться також: "Аталанта" Маліновського зазнала розгромної поразки від "Наполі": відео

Хід гри

На початку матчу "Аталанту" мав виводити Муріель, пише 24 канал. Луїс класно увірвався у штрафний "Кротоне", але пробив повз дальній кут воріт. Через декілька хвилин Муріель вдруге опинився на ударній позиції.

Після того, як "Кротоне" обрізався біля штрафного, Маліновський вивів Муріеля на ударну позицію. Цього разу Луїса зупинив голкіпер господарів.

З третьої спроби Муріель таки відзначився. Після передачі Маліновського колумбієць потужним ударом поцілив у кут.

На 38-й хвилині Муріель оформив дубль. Футболісти "Кротоне" знову "загралися" біля власного штрафного й Муріель вийшов на ударну позицію. Луїс впевнено покарав суперників.

Через дві хвилини "Кротоне" відігрався. Сімі після серії рикошетів вийшов віч-на-віч з голкіпером та пробив у кут.

У другому таймі господарі мали шанс зрівняти рахунок. Мессіас обіграв голкіпер при виході на рандеву, але оборонці "Аталанти" встигли завадити гравцю "Кротоне" пробити по порожніх воротах.

Шанс поховати "Кротоне" мав українець Маліновський. Однак голкіпер парирував його удар під час виходу віч-на-віч. Також хороший шанс змарнував Сапата, який з вбивчої позиції пробив повз ворота. У підсумку "Аталанта" після двох поспіль поразок нарешті перемогла.

Кротоне – Аталанта відеоогляд

Маліновський отримав другу найкращу оцінку у матчі проти "Кротоне" за версією Whoscored. У хавбека 8,8 бала. Краще тільки у нападника Муріеля – 8,9.