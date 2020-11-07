В попередньому сезоні саме "Манчестер Сіті" та "Ліверпуль" вели боротьбу за чемпіонство в АПЛ. У неділю, 8 листопада, ці команди зіграють між собою. Які шанси на перемогу в кожної з команд – в анонсі від Спорт24.

"Манчестер Сіті" не надто впевнено розпочав сезон. І можна було б сказати, що проблеми через пандемію коронавірусу. Але ці проблеми ж зачепили й інші клуби. Тож після шести зіграних матчів, "МанСіті" поки всередині турнірної таблиці.

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У "Ліверпуля" в цьому плані ситуація значно краща – п'ять перемог, і лише одна поразка та ще одна нічия. Але є інша проблема – на довго вилетів лідер захисту Ван Дейк. Ушкодження також отримали Алькантара, Фабінью та Окслейд -Чемберлен.

Хоча гравців у лазареті мають і "містяни" – Агуеро, Менді та Фернандіньо.

Матч "Манчестер Сіті" – "Ліверпуль" відбудеться в неділю, 8 листопада. Початок о 18:30.

Як команди зіграли попередні матчі

Обидві команди підходять до цього матчу з хорошими серіями. "Ліверпуль" виграв п'ять матчів поспіль. При цьому серед тижня "мерсисайдці" розгромили "Аталанту" в Лізі чемпіонів, забивши п'ять голів на виїзді. Українець Руслан Маліновський вийшов вже тоді, коли всі ці голи було забито. І створив чудовий момент своїм партнерам, але Сапата не забив. Та саме Маліновський отримав одну з найвищих оцінок серед гравців "Аталанти" за цей матч.

У "Манчестер Сіті" серія без поразок складає вісім матчів (шість перемог та дві нічиї). В трьох останніх матчах команда не пропускає. А в Лізі чемпіонів команда вдома обіграла грецький "Олімпіакос". В цьому матчі першу гру цілковито провів українець Олександр Зінченко.

Прогноз букмекерів

Явного фаворита в цій зустрічі немає. Більше шансів перемогти має таки "Манчестер Сіті". В букмекерській конторі Marathonbet коефіцієнт на перемогу "містян" складає 2,05. На перемогу "Ліверпуля" – 3,60. Нічия у матчі оцінена в 4,20.

Такі високі коефіцієнти можна пояснити тим, що Marathonbet виставив на цей матч нульову маржу. Завдяки цьому коефіцієнти на підсумок матчу значно вищі, аніж у конкурентів.

Обидві команди мають хороших атакувальних гравців. Тож можна очікувати й значну кількість голів в цьому матчі. Так, ставка на "тотал голів матчу більше 2,5" – лише 1,46. Натомість "тотал голів менше 2,5" – аж 2,64.

Нагадаємо, що два попередні матчі між командами в АПЛ закінчилися з чотирма забитими голами в кожній з ігор. Спочатку "Ліверпуль" переміг вдома 3:1, а вже на "Етіхад стедіум" "МанСіті" розгромив суперника 4:0.