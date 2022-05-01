Арум прогнозує перемогу Усика у реванші проти Джошуа
Джерело:Fight Hype
Глава Top Rank Боб Арум несподівано назвав зовсім іншу дату поєдинку між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Він анонсував, що поєдинок відбудеться у понеділок, 25 липня.
Арум: Все схоже, що Усик зробить те саме
Здається, що Боб Арум просто сплутав дати. До цього промоутер британського боксера Едді Хірн декілька разів заявляв, що поєдинок відбудеться 23 липня, а не 25-го, як це сказав очільник Top Rank.
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Однак Арум впевнений, що на Ентоні Джошуа чекає поразка.
Цей бій пройде 25 липня. Організація реваншу Усика з Джошуа – це робота Едді Хірна. Я впевнений, що це дуже хороший поєдинок. Я впевнений, що Едді Хірн зможе організувати його там, де захоче. Відверто кажучи, все схоже, що Усик зробить те саме, що й у першому бою з Джошуа,
– сказав промоутер.
Що відомо про реванш Усик – Джошуа
- Наразі сторони ще домовляється про реванш, але перемовини перебувають вже на останній стадії. Узгоджують дату та місце поєдинку.
- За словами промоутера Ентоні Джошуа, боксери можуть вийти на ринг у Великій Британії чи Саудівській Аравії. Едді Хірн додав, що у другому бою українець побачить зовсім іншого британця.
- Завдяки реваншу Усик може зібрати близько одного мільйона доларів для України. Боксер запустить перед поєдинком 2000 спціальних токенів (NFT).
- Українець запевнив, що готує сюрпризи для свого британського суперника.