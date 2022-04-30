Тренується разом із сином

Дружина українського боксера Катерина опублікувала світлини з тренувань Усика. На фото видно, що Олександр готується до реваншу разом зі своїм старшим сином Кирилом.

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Катерина оформила ці світлини у патріотичному стилі зі словами "Слава Україні!" та синьо-жовтими сердечками.



Усик готується до реваншу разом з сином / Фото з інстаграму Катерини



Старший син допомагає батьку / Фото з інстаграму дружини Усика

7 квітня Олександр розпочав підготовку до реваншу проти Джошуа. Він відмовився спілкуватися з представниками преси, аби зосередитися на майбутньому поєдинку.

Де саме Олександр тепер готується до майбутнього поєдинку поки невідомо.

Олександр Усик може вийти на ринг проти Ентоні Джошуа вже 23 липня. Обидві команди узгоджують місце проведення для реваншу.

Можливо, що він відбудеться у Саудівській Аравії або Великій Британії.