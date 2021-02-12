Шабанов покидає Динамо: тренер іноземного клубу вперше розповів про трансфер

12 лютого 2021 , 17:26
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Джерело:

ФК Легія

Футболіст київського Динамо Артем Шабанов продовжить кар'єру за кордоном. Захисник Динамо найближчим часом має приєднатися до польської Легії.

Головний тренер Легії Чеслав Міхневич розповів про трансфер Шабанова. Він заявив, що звернув увагу на Шабанова під час товариського матчу з Динамо.

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"У ситуації з Шабановим все просто. Нещодавно ми грали проти Динамо, в цьому матчі грав Шабанов", – сказав тренер.

Чеслав Міхневич сподівається, що Легія найближчим часом домовиться з Динамо про перехід Шабанова.

Вже не секрет, що ведуться переговори, не вистачає декількох деталей, щоб досягти домовленості. Сподіваюся, на цьому тижні все проясниться,
– заявив Міхневич.

За інформацією ЗМІ, Шабанов перейде в Легію на правах оренди до кінця сезону-2020/2021.

Статистика Шабанова

  • Артем виступає за Динамо з січня 2018 року. До того Шабанов грав за київський Арсенал, Волинь та Олімпік.
  • У сезоні-2020/2021 захисник провів всього 2 матчі за Динамо. Його контракт з Динамо чинний до 31 грудня 2021 року.
  • Портал Тransfermarkt оцінює Шабанова у 1,5 мільйона євро.