Центральний захисник київського Динамо Артем Шабанов може продовжити кар'єру у варшавській Легії.

Легія уже домовилася про перехід 28-річного українця. Наразі сторони залагоджують останні деталі переходу. Футболіст буде відданий польському клубу в оренду на 6 місяців з правом викупу.

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Легія наразі перебуває на 2 місці турнірної таблиці, відстаючи від Погоні лише на 2 очки.

Що відомо про аренду Шабанова