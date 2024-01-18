Вийшов із кризи: Мілевський анонсував повернення на футбольне поле – інтригуюче відео

Колишня зірка київського Динамо та збірної України Артем Мілевський повертається до нормального життя після лікування, яке допомогло вийти із складного стану. Легенда киян показав, як підтримує фізичну форму.

17 січня Артем Мілевський повідомив про обшуки у власному домі, які провели працівники Нацполіції. Колишній футболіст не став розкривати жодних деталей, а лише попросив зачекати. Артем хоче вийти у прямий ефір у соцмережах, де розповість усе найцікавіше, що стосується цієї ситуації.

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Мілевський заінтригував уболівальників

А поки колишня зірка українського футболу повертає собі фізичну форму у тренажерному залі. Зокрема, на біговій доріжці. Мілевський готується до повернення на поле, але хіба що тепер у виставкових та благодійних поєдинках, оскільки свою професійну кар'єру закінчив ще у 2021-му році.

Міг Артем зіграти у прощальному матчі Євгена Селезньова, але тоді його стан був вже на межі катастрофи. На щастя, у житті Мілевського виявилось багато добрих людей, які поставили його знову на ноги. Серед яких його друг Олександр Алієв, який поповнив ряди ЗСУ.

Влітку чекайте на полях,

– сказав у відео Мілевський.

Як Мілевський підтримує форму: дивіться відео

Нагадаємо, що президент Динамо Ігор Суркіс взяв на себе фінансову частину лікування Артема, у якого були проблеми з алкоголем. Також власник столичного гранда запропонував Мілевському працевлаштуватись у клубі. Наразі колишній футболіст киян не погодився, а починає розвивати свою лінію бренду одягу.

Також Мілевський встиг провести благодійний стрім, на якому зібрав кошти для військових.

Додамо, що 12 січня легенда київського Динамо відсвяткував свій 39-й день народження.