17 января Артём Милевский сообщил об обысках в собственном доме, проведенном работниками Нацполиции. Бывший футболист не стал раскрывать никаких деталей, а попросил только подождать. Артём хочет выйти в прямой эфир в соцсетях, где расскажет все самое интересное, что касается этой ситуации.

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Милевский заинтриговал болельщиков

Пока же бывшая звезда украинского футбола возвращает себе физическую форму в тренажерном зале. В частности, на беговой дорожке. Милевский готовится к возвращению на поле, но разве что теперь в выставочных и благотворительных поединках, поскольку свою профессиональную карьеру закончил еще в 2021 году.

Мог Артем сыграть в прощальном матче Евгения Селезнева, но тогда его состояние было уже на грани катастрофы. К счастью, в жизни Милевского оказалось много хороших людей, которые снова поставили его на ноги. Среди которых его друг Александр Алиев, пополнивший ряды ВСУ.

Летом ждите на полях,

– сказал в видео Милевский.

Как Милевский поддерживает форму: смотрите видео

Напомним, что президент Динамо Игорь Суркис взял на себя финансовую часть лечения Артема, у которого были проблемы с алкоголем. Также владелец столичного гранда предложил Милевскому трудоустроиться в клубе. Пока бывший футболист киевлян не согласился, а начинает развивать свою линию бренда одежды.

Также Милевский успел провести благотворительный стрим, на котором собрал средства для военных

Добавим, что 12 января легенда киевского Динамо отпраздновала свой 39-й день рождения.