17 січня Артем Мілевський повідомив про обшуки в його будинку. Легенда Динамо розповів, що до нього прийшли співробітники Національної поліції України та вибили його скляні двері.

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Що відомо про обшуки у будинку Мілевського

Артем заспокоїв своїх уболівальників та запевнив, що із ним все добре. При цьому не став розкривати жодних деталей обшуків.

Вбили нервові клітини... У зв'язку із таємницею слідства Нацполіція заборонила викладати повне відео обшуку. Зараз трошки заспокоївся. Згодом буде більше інформації з приводу цього всього. Але все гаразд, не переживайте,

– розповів Мілевський.

Дивіться відео з будинку Мілевського

Зазначимо, що в Артема Мілевського 12 січня був день народження. У цей день ми згадували про найпам'ятніші моменти кар'єри епатажного футболіста.

Складний етап у житті Мілевського