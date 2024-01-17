17 січня Артем Мілевський повідомив про обшуки в його будинку. Легенда Динамо розповів, що до нього прийшли співробітники Національної поліції України та вибили його скляні двері.
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Що відомо про обшуки у будинку Мілевського
Артем заспокоїв своїх уболівальників та запевнив, що із ним все добре. При цьому не став розкривати жодних деталей обшуків.
Вбили нервові клітини... У зв'язку із таємницею слідства Нацполіція заборонила викладати повне відео обшуку. Зараз трошки заспокоївся. Згодом буде більше інформації з приводу цього всього. Але все гаразд, не переживайте,
– розповів Мілевський.
Дивіться відео з будинку Мілевського
Зазначимо, що в Артема Мілевського 12 січня був день народження. У цей день ми згадували про найпам'ятніші моменти кар'єри епатажного футболіста.
Складний етап у житті Мілевського
- Після початку повномасштабного вторгнення Артем Мілевський довгий час не з'являвся на публіці та перебував у депресії.
- Коли ж він уперше потрапив в об'єктиви камер Артема було не впізнати через дуже поганий вигляд та зайву вагу.
- Згодом Олександр Алієв, Євген Селезньов та Ігор Суркіс вирішили допомогти своєму другу та колишньому колезі.
- Мілевський відмовлявся від допомоги, проте все ж таки прийняв її та пройшов реабілітацію, витрати за яку взяв на себе президент Динамо.
- У грудні 2023 року Артем вперше з'явився на публіці, відвідавши Київську оперу, де виглядав уже зовсім іншою людиною, скинувши приблизно 20 кілограмів.
- Наразі він проводить стріми на платформі Twitch, продає шапки власного бренду та активно займається спортом.