Екскапітан Динамо опублікував відео, на якому продемонстрував свою оселю, де було видно вибиті правоохоронцями скляні двері. Попри це, він заспокоїв своїх прихильників та заявив, що у нього все добре, але додаткової інформації не надав.

До теми Вибили скляні двері: у будинку Мілевського поліція провела обшуки – відео

Мілевський анонсував етер з подробицями про обшук

На наступну добу колишній форвард збірної України знову вийшов у публічний простір. Він прокоментував ситуацію з обшуками в його будинку й активне обговорення цієї події в ЗМІ та анонсував розповісти більше деталей найближчими днями.

Загалом, що хочу сказати. Весь інтернет вже гудить щодо цих обшуків, Гордон-шмордон, всі написали. Тому, десь через 3 дні, або на наступному тижні, хочу з усіма вами вийти в прямий етер, "перетремо" на цю тему. Всього гарного, побачимось,

– заявив Мілевський.

Дивіться відео зі зверненням Артема Мілевського (Обережно! Присутня нецензурна лексика, 18+)

Нагадаємо, що з грудня 2023 року Артем Мілевський проводить стріми на платформі Twitch, тож саме там варто очікувати його коментарів.

Цікаво. Окрім блогерської діяльності колишній капітан Динамо також займається бізнесом. Наразі він продає шапки власного бренду.