Екскапітан Динамо опублікував відео, на якому продемонстрував свою оселю, де було видно вибиті правоохоронцями скляні двері. Попри це, він заспокоїв своїх прихильників та заявив, що у нього все добре, але додаткової інформації не надав.
До теми Вибили скляні двері: у будинку Мілевського поліція провела обшуки – відео
Мілевський анонсував етер з подробицями про обшук
На наступну добу колишній форвард збірної України знову вийшов у публічний простір. Він прокоментував ситуацію з обшуками в його будинку й активне обговорення цієї події в ЗМІ та анонсував розповісти більше деталей найближчими днями.
Загалом, що хочу сказати. Весь інтернет вже гудить щодо цих обшуків, Гордон-шмордон, всі написали. Тому, десь через 3 дні, або на наступному тижні, хочу з усіма вами вийти в прямий етер, "перетремо" на цю тему. Всього гарного, побачимось,
– заявив Мілевський.
Дивіться відео зі зверненням Артема Мілевського (Обережно! Присутня нецензурна лексика, 18+)
Нагадаємо, що з грудня 2023 року Артем Мілевський проводить стріми на платформі Twitch, тож саме там варто очікувати його коментарів.