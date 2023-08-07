У неділю, 6 серпня, стався поки найгучніший трансфер на вихід з УПЛ. Форвард збірної України та Дніпра-1 Артем Довбик став гравцем іспанської Жирони.

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Каталонці заплатили за гравця аж 14 мільйонів євро, хоча дніпрянам дісталась лише половина від цієї суми. Інші сім мільйонів отримав данський Мідтьюлланд, який мав 50% прав на Артема. Такі дані наводить Transfermarkt.

Контракт Довбика розрахований на п'ять років, але ставка на нього буде робитися вже цього сезону. 24 канал аналізує трансфер нападника та його перспективи в Іспанії.

Хто такий Артем Довбик

Ще 2-3 роки тому навіть в Україні не всі знали про такого форварда. Артем аж у 2016-му провів непоганий сезон за Дніпро, але потім на чотири роки зник у Данії.

Там Довбик виграв три трофеї у складі Мідтьюлланда та Сеннерюйск. Однак більш-менш непогана ігрова практика була лише в останньому клубі, а результативність була низькою – лише 3 голи за чотири сезони.



Артем Довбик у Мідтьюлланді / dynamo.kiev.ua

Артем ожив та почав прогресувати після повернення в Україну. У сезоні 2020-2021 він забив 6 голів за Дніпро-1 та отримав виклик у національну збірну на Євро. Саме там і запалилась зірка Довбика.

Напевне, зайвий раз описувати його рятівний гол Швеції на 120-й хвилині матчу 1/8 фіналу. Саме тоді на нього почали звертати увагу як на топ-гравця в межах України. При чому той м'яч не був наслідком фарту, Артем зіграв на межі офсайду, а також зручно підлаштувався під удар при не найбільш зручній траекторії польоту.

Відео гол Довбика Швеції:

Саме після того Євро у ЗМІ почали з'являтись чутки про інтерес до нападника з Європи. Правда, і Дніпро-1 розумів, що може "прокачати" свого лідера до більш пристойної суми, і рівень зацікавлених клубів був нижчий за топ-ліги.

Ці два сезони Артем використав на повну, ставши двічі поспіль найкращим голеадором УПЛ та закріпившись у статусі основного форварда збірної. Після голу шведам Артем забив за "синьо-жовтих" ще п'ять разів у відборі до ЧС та Лізі націй.

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Проблема трансферу Довбика

Протягом останнього року Довбик не приховував бажання поїхати за кордон. При чому не у лігу рівня Данії, а у топ-чемпіонат. Його контракт із дніпрянами спливав наприкінці 2023 року, тому вже наступної зими гравець міг би піти безкоштовно.

Натомість Артем погодився продовжити контракт зі спортклубом, щоб дати йому заробити грошей та віддячити за вклад у розвиток. Цей план і спрацював. Проблема полягала в тому, що Дніпро-1 мав би 50% від трансферу виплатити Мідтьюлланду, у якого придбав Довбика у 2020-му.

А платити за українця більше 15 мільйонів майже не було бажаючих. Артемом активно цікавились у Серії А, особливо Торіно, Салернітана та Болонья. Втім жоден з клубів не пропонував більше "десятки" (тобто Дніпро-1 заробив би лише 5 мільйонів).



Артем Довбик у Дніпрі-1 / instagram.com/tema_dovbyk

Чому включилась Жирона

Втім цього літа вчасно у боротьбу за українця включилась Жирона. Спочатку цей інтерес не був наполегливим, адже на позиції Артема була місцева зірка Валентин Кастельянос.

Аргентинець виступав за Жирону в оренді із Нью-Йорк Сіті – команди, що належить тій самій сім'ї футбольних клубів City Football Group (Манчестер Сіті, Страсбург, Палермо тощо). І за цей рік "Таті" запалив, відзначившись 13 голами в Ла Лізі.

Особливого хайпу аргентинець піймав у квітні, забивши покер самому Реалу! Недивно, що його рідна команда Нью-Йорк Сіті вирішила заробити на зірці та повернула його з оренди, а пізніше продала в Лаціо за 15 мільйонів.



Валентін Кастельянос / instagram.com/tatycastellanos11

Жирона ж опинилась в цій ситуації у розбитого корита. Саме у її складі "Таті" засвітився, але клуб не отримав за нього ані цента (офіційно). У розпорядженні Мічела залишився лише один центрфорвард пристойного рівня – Крістіан Стуані.

36-річний уругваєць не розчаровує (9 голів у 32-х матчах минулого сезону), але якщо робити скидку на його вік. Його фізики не вистачає на повну гру, вже не кажучи про багато матчів поспіль у статусі основного.

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Фактор Циганкова

Тому Жирона і почала пошук недорогого форварда під основу. Тут на користь Довбика зіграв не тільки фактор контракту із Дніпром-1, а і успішний досвід каталонців з українцями.

Взимку клуб вихопив лідера Динамо Віктора Циганкова всього за 5 мільйонів євро. Так, це був найдорожчий трансфер Жирони, але Віктор об'єктивно коштував би більше, якби не той самий спливаючий контракт із киянами.



Артем Довбик та Віктор Циганков / twitter.com/GironaFC

Сам вінгер теж почав успішно в Ла Лізі – 3 голи та 6 асистів за півроку. Схоже, що Мічел після відходу Кастельяноса бачить саме у Циганкові лідера команди. І допомогти йому у досягненні успіху має саме той, з ким Віктор вже був зіграний до Жирони.

Довбик не гірший за Кастельяноса

Так, Жирона напевне хотіла витратити менше на Довбика. Але при цьому команда отримує двічі найкращого бомбардира УПЛ та форварда основи збірної з топ-15 Європи, який вже готовий бути основним.

Артем має схожі характеристики до того ж таки Кастельяноса – фізична витривалість, гра головою, вміння опинитися у потрібному місці та підлаштуватись під м'яч. При цьому на відміну від "Таті" Довбик частіше опускається в центр поля та не цурається віддати асист на партнера у більш вигідній позиції.

Як і аргентинець, є ризик у тому, що гравець вперше гратиме в топ-лізі (хоча MLS явно переважає за рівнем УПЛ). Але Артем вже грав у Європі, на відміну від того ж таки Циганкова, який вже є одним із лідерів Жирони.



Артем Довбик дебютував за Жирону / instagram.com/gironafc

При цьому Довбик в УПЛ показав, що може давати більший вихлоп у дуеті зі "своїм" напарником. Таким у Дніпрі-1 став Олександр Піхальонок, з передач якого Артем забив левову частку своїх голів. Очікуємо, що у Жироні таким став Циганков.

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Букмекери вірять у голи Артема в Ла Лізі. Очікується, що форвард заб'є близько 7-8 м'ячів за сезон та йому підкориться кілька асистів:

6+ голів – 1,71

7+ голів – 1,82

8+ голів – 1,95

9+ голів – 2,30

більше 2-х асистів – 1,85

буде дубль – 4,00

буде хет-трик – 10,00

буде автогол – 15,00

Перспектива підвищення

Можливо, на початку сезону основним буде Стуані, але не варто сумніватися у тому, що вже восени чи взимку ним буде Довбик. Успіх у каталонському клубі відкриває перед українцем багато дверей.

По-перше, "старший брат" у особі Манчестер Сіті завжди слідкує за зірками із City Football Group. По-друге, в Іспанії такі клуби як Атлетіко, Вільярреал чи Севілья нерідко знаходять зірок з більш скромних клубів.

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Ба більше, цього літа основного опорника Жирони Оріоля Ромеу повернула до себе Барселона. Та і кейс Кастельяноса з віцечемпіоном Італії Лаціо є гарним варіантом. Тому перспективи для Артема вимальовуються доволі цікаві та багатообіцяючі.