Найкращий бомбардир чемпіонату УПЛ минулого сезону Артем Довбик підписав контракт з іспанською Жироною. Ексгравець Дніпра-1 вже приступив тренувань на базі "червоно-білих".
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Пресслужба "жирондинців" опублікувала перший коментар Артема Довбика. 26-річний нападник англійською звернувся до вболівальників команди та анонсував свою презентацію.
Привіт, вболівальники Жирони. Мене звуть Артем Довбик. Я дуже щасливий бути тут. Побачимося сьогодні,
– сказав форвард збірної України.
Довбик звернувся до вболівальників Жирони: дивіться відео
- Зазначимо, що трансфер Довбика став найдорожчим в історії клубу. За інформацією Transfermarkt, Жирона заплатила Дніпру-1 7 мільйонів євро. До речі, за Віктора Циганкова іспанці віддали 5 мільйонів.
- Дебютувати за свою нову команду Довбик зможе вже сьогодні. О 21:00 за київським часом "червоно-білі" зіграють проти італійського Лаціо.