Найкращий бомбардир чемпіонату УПЛ минулого сезону Артем Довбик підписав контракт з іспанською Жироною. Ексгравець Дніпра-1 вже приступив тренувань на базі "червоно-білих".

Дізнайтесь також Бракує 10 мільйонів: Бенфіка розпочала торги за Трубіна, Шахтар поки не в захваті

Пресслужба "жирондинців" опублікувала перший коментар Артема Довбика. 26-річний нападник англійською звернувся до вболівальників команди та анонсував свою презентацію.

Привіт, вболівальники Жирони. Мене звуть Артем Довбик. Я дуже щасливий бути тут. Побачимося сьогодні,

– сказав форвард збірної України.

Довбик звернувся до вболівальників Жирони: дивіться відео