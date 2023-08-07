В воскресенье, 6 августа, произошел пока самый громкий трансфер на выход из УПЛ. Форвард сборной Украины и Днепра-1 Артем Довбик стал игроком испанской Жироны.

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Каталонцы заплатили за игрока 14 миллионов евро, хотя днепрянам досталась всего половина от этой суммы. Остальные семь миллионов получил датский Мидтьюлланд, имевший 50% прав на Артема. Такие данные приводит Transfermarkt.

Контракт Довбика рассчитан на пять лет, но ставка на него будет производиться уже в этом сезоне. 24 канал анализирует трансфер нападающего и его перспективы в Испании.

Кто такой Артем Довбик

Еще 2-3 года назад даже в Украине не все знали о таком форварде. Артем в 2016-м провел неплохой сезон за Днепр, но затем на четыре года исчез в Дании.

Там Довбик выиграл три трофея в составе Мидтьюлланда и Сеннерюйска. Однако более-менее неплохая игровая практика была лишь в последнем клубе, а результативность была низкой – всего 3 гола за четыре сезона.



Артем Довбик в Мидтьюлланде / dynamo.kiev.ua

Артем ожил и начал прогрессировать по возвращении в Украину. В сезоне 2020-2021 он забил 6 голов за Днепр-1 и получил вызов в национальную сборную на Евро. Там и зажглась звезда Довбика.

Видимо, лишний раз описывать его спасительный гол Швеции на 120-й минуте матча 1/8 финала. Именно тогда на него стали обращать внимание как на топ-игрока в пределах Украины. Причем тот мяч не являлся следствием фарта, Артем сыграл на грани офсайда, а также удобно подстроился под удар при не самой удобной траектории полета.

Видео гол Довбика Швеции:

Именно после этого Евро в СМИ начали появляться слухи об интересе к нападающему из Европы. Правда, и Днепр-1 понимал, что может "прокачать" своего лидера в более приличную сумму, и уровень заинтересованных клубов был ниже топ-лиги.

Эти два сезона Артем использовал по полной, став дважды подряд лучшим голеадором УПЛ и закрепившись в статусе основного форварда сборной. После гола шведам Артем забил за "сине-желтых" еще пять раз в отборе к ЧМ и Лиге наций.

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Проблема трансфера Довбика

В последний год Довбик не скрывал желания уехать за границу. Причем не в лигу уровня Дании, а в топ-чемпионате. Его контракт с днепрянами истекал в конце 2023 года, поэтому уже следующей зимой игрок мог бы пойти бесплатно.

Артем согласился продлить контракт со спортклубом, чтобы дать ему заработать денег и отблагодарить за вклад в развитие. Этот план и сработал. Проблема заключалась в том, что Днепр-1 должен 50% от трансфера выплатить Мидтьюлланду, у которого приобрел Довбика в 2020-м.

А платить за украинца больше 15 миллионов почти не было желающих. Артемом активно интересовались в Серии А, особенно Торино, Салернитана и Болонья. Впрочем ни один из клубов не предлагал больше "десятки" (т.е. Днепр-1 заработал бы всего 5 миллионов).



Артем Довбик в Днепре-1 / instagram.com/tema_dovbyk

Почему включилась Жирона

Впрочем, этим летом вовремя в борьбу за украинца включилась Жирона. Поначалу этот интерес не был упорным, ведь на позиции Артема была местная звезда Валентин Кастельянос.

Аргентинец выступал за Жирону в аренде из Нью-Йорк Сити – команды, принадлежащей той же семье футбольных клубов City Football Group (Манчестер Сити, Страсбург, Палермо и т.д.). И за этот год "Тати" зажег, отличившись 13 голами в Ла Лиге.

Особого хайпа аргентинец поймал в апреле, забив покер самому Реалу! Неудивительно, что его родная команда Нью-Йорк Сити решила заработать на звезде и вернула его по аренде, а позже продала в Лацио за 15 миллионов.



Валентин Кастельянос / instagram.com/tatycastellanos11

Жирона же оказалась в этой ситуации у разбитого корыта. Именно в ее составе "Тати" засветился, но клуб не получил ни цента (официально). В распоряжении Мичела остался только один центр форварда приличного уровня – Кристиан Стуани.

36-летний уругваец не разочаровывает (9 голов в 32 матчах прошлого сезона), но если делать скидку на его возраст. Его физики не хватает на полную игру, уже не говоря о многих матчах подряд в статусе основного.

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Фактор Цыганкова

Потому Жирона и начала поиск недорогого форварда под основу. Здесь в пользу Довбика сыграл не только фактор контракта с Днепром-1, но и успешный опыт каталонцев с украинцами.

Зимой клуб выхватил лидера "Динамо" Виктора Цыганкова всего за 5 миллионов евро. Да, это был самый дорогой трансфер Жироны, но Виктор объективно стоил бы больше, если бы не тот самый всплывающий контракт с киевлянами.



Артем Довбик и Виктор Цыганков / twitter.com/GironaFC

Сам вингер тоже начал успешно в Ла Лиге – 3 гола и 6 ассистов за полгода. Похоже, что Мичел после ухода Кастельяноса видит именно в Цыганкове лидера команды. И помочь ему в достижении успеха должен именно тот, с кем Виктор уже был сыгран в Жирону.

Довбик не хуже Кастельяноса

Да, Жирона наверняка хотела потратить меньше на Довбика. Но при этом команда получает дважды лучший бомбардир УПЛ и форвард основы сборной из топ-15 Европы, который уже готов быть основным.

Артем имеет схожие характеристики к тому же Кастельяноса – физическая выносливость, игра головой, умение оказаться в нужном месте и подстроиться под мяч. При этом в отличие от "Тати" Довбик чаще опускается в центр поля и не отказывается отдать ассиста на партнера в более выгодной позиции.

Как и аргентинец, есть риск в том, что игрок будет впервые играть в топ-лиге (хотя MLS явно преобладает по уровню УПЛ). Но Артем уже играл в Европе, в отличие от того же Цыганкова, который уже является одним из лидеров Жироны.



Артем Довбик дебютировал за Жирону / instagram.com/gironafc

При этом Довбик в УПЛ показал, что может давать больший выхлоп в дуэте со "своим" напарником. Таким в Днепре-1 стал Александр Пихаленок, из передач которого Артем забил львиную долю своих голов. Ожидаем, что в Жироне таким стал Цыганков.

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Букмекеры верят в голы Артема в Ла Лиге. Ожидается, что форвард забьет около 7-8 мячей за сезон и ему покорится несколько ассистов:

6+ голов – 1,71

7+ голов – 1,82

8+ голов – 1,95

9+ голов – 2,30

больше 2-х ассистов – 1,85

будет дубль – 4,00

будет хет-трик – 10,00

будет автогол – 15,00

Перспектива повышения

Возможно, в начале сезона основным будет Стуани, но не стоит сомневаться в том, что осенью или зимой им будет Довбык. Успех в каталонском клубе открывает перед украинским много дверей.

Во-первых, "старший брат" в лице Манчестер Сити всегда следит за звездами из City Football Group. Во-вторых, в Испании такие клубы как Атлетико, Вильярреал или Севилья нередко находят звезды из более скромных клубов.

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Более того, этим летом основного опорника Жироны Ориоля Ромеу вернула к себе Барселона. Да и кейс Кастельяноса с вицечемпионом Италии Лацио является хорошим вариантом. Поэтому перспективы для Артема вырисовываются интересные и многообещающие.