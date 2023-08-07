Перша частину зустрічі минула без голів. За те у другому таймі їх було ж три. Нулі на табло на 51-й хвилині розмочив Циганкова та вивів Жирону уперед – 1:0, повідомляє 24 Канал.

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"Сухий", але переможний дебют Довбика

Віктор пробув на полі ще 14 хвилин та пішов на заслужений відпочинок. Після заміни українця Жирона забила вдруге. Автором голу став Стуані, який подвоїв перевагу над Лаціо 2:0.

Після чого на 73-й хвилині уболівальники Жирони побачили вихід Артема Довбика, трансфер якого офіційно оголосили у день матчу. Український форвард одразу ж дебютував за новий колектив. Артем змінив у складі господарів Мартінеса.

Через 4 хвилини після виходу на поле Довбика Кастельянос, який у літнє міжсезоння покинув Жирону, відквитав один гол для "орлів" – 2:1.

Довбик з ходу не зумів відзначитись результативними діями. Але це не завадило Жироні перемогти 2:1 та зберегти у себе символічний домашній трофей Коста Брава.

Нагадаємо! Довбик підписав із Жироною 5-річний контракт до кінця червня 2028 року.

Свій перший офіційний поєдинок з "червоно-білих" Довбик може провести вже 12 серпня, коли команда Мічела зіграє проти Реал Сосьєдад.