Іспанському клубу таки вдалось оформити трансфер 26-річного нападника Дніпра-1. Тепер у колективі з Ла Ліги виступатиме одразу два українці. Віктор Циганков, який став одним із лідерів команди, точно задоволений такому переходу Артем Довбика.

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Українізація Жирони

Артем Довбик підписав 5-річний контракт до червня 2028 року. В Жироні дуже розраховують на українського бомбардира, якому повинен допомогти адаптуватися Віктор Циганков.

Цікаво! Перший офіційний матч Жирони у новому сезоні Ла Ліги-2023/2024 відбудеться 12 серпня. Суперником клубу Циганкова та Довбика буде Реал Сосьєдад.

Свій останній матч у футболці Дніпра-1 Довбик провів проти Панатінаїкоса, коли забив у ворота грецького клубу у 2-му кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. У тій грі дніпряни розписали бойову мирову 2:2, але не змогли вийти у наступне коло ЛЧ (перша зустріч закінчилась 3:1 на користь Панатінаїкоса).

Перед трансфером Довбик встиг зіграти два матчі у новому сезоні за Дніпро-1

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