Завдяки демонстранції хороших результатів Артем Довбик вже не вперше претендує на різні титули. У березні 2024 року українець вчетверте отримав звання найкращого гравця місяця у Жироні.
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Артем Довбик у "команді сезону"
Ла Ліга проводила опитування щодо визначення найкращих футболістів у чемпіонаті Іспанії в сезоні-2023/2024. За результатами опитування FC24 сформувала "команду сезону".
У список з 15 найкращих футболістів потрапив і нападник збірної України Артем Довбик.
Найбільше найкращих у "команді сезону" гравців Реала – 5 футболістів. З Жирони потрапило 4 представники, а з Барселони – 3. Також по одному футболісту з Атлетіка, Бетіса та Атлетіко Мадрид.
"Команда сезону" від EA SPORTS / Фото з соцмережі Х EA SPORTS FC
Нагадаємо, що є інформація, що у трансфері Артема Довбика були порушення деяких фінансових домовленостей. Через це Жирона може залишитись без єврокубків, а агент українця ризикує втратити статус ФІФА.