Завдяки демонстранції хороших результатів Артем Довбик вже не вперше претендує на різні титули. У березні 2024 року українець вчетверте отримав звання найкращого гравця місяця у Жироні.

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Артем Довбик у "команді сезону"

Ла Ліга проводила опитування щодо визначення найкращих футболістів у чемпіонаті Іспанії в сезоні-2023/2024. За результатами опитування FC24 сформувала "команду сезону".

У список з 15 найкращих футболістів потрапив і нападник збірної України Артем Довбик.

Найбільше найкращих у "команді сезону" гравців Реала – 5 футболістів. З Жирони потрапило 4 представники, а з Барселони – 3. Також по одному футболісту з Атлетіка, Бетіса та Атлетіко Мадрид.



"Команда сезону" від EA SPORTS / Фото з соцмережі Х EA SPORTS FC

Довідка. У сезоні-2023/2024 Артем Довбик зіграв за Жирону 39 матчів, у яких забив 21 гол і віддав 9 результативних передач.

Нагадаємо, що є інформація, що у трансфері Артема Довбика були порушення деяких фінансових домовленостей. Через це Жирона може залишитись без єврокубків, а агент українця ризикує втратити статус ФІФА.