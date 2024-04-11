Українець став найкращим за версією вболівальників. Жирона вкотре визнала українця найкращим гравцем місяця.
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Фанати знову обрали Довбика
Цей титул українець отримує вчетверте. До цього його відзначали в листопаді, грудні та січні.
Артем Довбик з нагородою / Фото з інстаграму Жирони
На відзнаку також претендували Дейлі Блінд, Ян Коуту, Іван Мартін та Крістіан Порту.
Нагадаємо, що Довбик повторив рекорд Андрія Шевченка. Артем став другим українцем, який забив понад 15 голів у рамках виступів у топ-5 ліг Європи.
Наразі Жирона посідає 3-тю позицію в турнірній таблиці Ла Ліги, заробивши 65 очок. Випереджають "червоно-білих" Барселона і Реал. Наступний матч Жирона зіграє з Атлетіко Мадрид. Поєдинок запланований на 13 квітня о 15:00 за київським часом.