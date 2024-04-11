Українець став найкращим за версією вболівальників. Жирона вкотре визнала українця найкращим гравцем місяця.

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Фанати знову обрали Довбика

Цей титул українець отримує вчетверте. До цього його відзначали в листопаді, грудні та січні.



Артем Довбик з нагородою / Фото з інстаграму Жирони

На відзнаку також претендували Дейлі Блінд, Ян Коуту, Іван Мартін та Крістіан Порту.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Артем Довбик провів у Ла Лізі 28 поєдинків, забив 16 м'ячів та відзначився 5-ма асистами.

Нагадаємо, що Довбик повторив рекорд Андрія Шевченка. Артем став другим українцем, який забив понад 15 голів у рамках виступів у топ-5 ліг Європи.

Наразі Жирона посідає 3-тю позицію в турнірній таблиці Ла Ліги, заробивши 65 очок. Випереджають "червоно-білих" Барселона і Реал. Наступний матч Жирона зіграє з Атлетіко Мадрид. Поєдинок запланований на 13 квітня о 15:00 за київським часом.