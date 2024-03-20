Може стати "червоним биком": Довбиком зацікавився топовий клуб із Бундесліги

Артем Довбик разом зі збірною України прилетів у Боснію і Герцеговину на півфінал плей-оф відбору на Євро-2024. Паралельно із цим до найкращого бомбардира іспанської Жирони з'являється новий інтерес від європейських клубів.

Тепер з'явився інсайд про зацікавленість до Артема Довбика зі сторони німецького РБ Лейпцига. "Червоні бики" стежать за грою українського нападника, який спіймав "гольову засуху" в Іспанії.

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Ще один клуб став у чергу за Довбиком

Футболіст спробує перервати її у березневих матчах збірної України.

Лейпциг вивчає Довбика, у якому бачить потенційну заміну своїм лідерам Лої Опенді та Беньяміну Шешко, яких сватають в інші європейські клуби.

Раніше була інформація про інтерес до українця зі сторони цілого ряду англійських клубів – Челсі, Вест Гема, Арсенала та Ньюкасла. Також Артем потрапив у сферу інтересів мадридського Атлетіко та Реала. Президент останнього Флорентіно Перес особисто стежив за грою Довбика в очній зустрічі Реала проти Жирони.

Відзначимо, що перші згадки про інтерес лондонського Арсенала до Довбика з'явились ще у 2023-му році, але тоді все залишилось на рівні слів.

Натомість у Жироні хочуть зберегти одного зі своїх лідерів. Головний тренер "червоно-білих" Мічел Санчес доволі спокійно реагує на "гольову засуху" Довбика.

Востаннє Довбик забивав ще у січні 2024-го року, коли оформив хет-трик у ворота Севільї (5:1). Після чого Артем більше не відзначався результативними ударами.

У поточному сезоні-2023/2024 у футболці Жирони український форвард провів вже 30 матчів, у яких забив 14 голів та віддав 7 результатних передач.

Жирона переживає певний спад у виступах. Клуб Довбика та Віктора Циганкова опустилась на 3-тю позицію Ла Ліги, пропустивши повз себе Барселону. Після 29-ти турів у жирондинців 62 бали. До лідера сезону Реала відставання вже рівно у 10 очок, а до другої Барселони – у 2 пункти.

До слова. Вже 21 березня Довбик може нарешті перервати свою "гольову засуху". У цей день збірна України проведе півфінал плей-оф відбору на Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини. "Синьо-жовті" спробують перемоги, а допомогти здобути тріумф може саме Артем.

У випадку перемоги команда Сергія Реброва 26 березня зіграє у фіналі плей-оф відбору на Євро-2024 проти тріумфатора поєдинку Ізраїль – Ісландія (21 березня). Вирішальне протистояння відбудеться у польському Вроцлаві.