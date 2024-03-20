Політ у Боснію і Герцеговину із Малаги тривав близько трьох годин. Після прильоту у столицю цієї європейської країни на українську збірну чекала вечеря та відпочинок.

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Українці вже прилетіли на матч

Вже 20 березня "синьо-жовті" протестують газон стадіону "Біліно Поле" у Зениці, де вже 21 березня Україна спробує обіграти боснійців.

До слова. Стартовий свисток про початок матчу Боснія і Герцеговина – Україна пролунає 21 березня о 21:45 (за Києвом). Переможець цього поєдинку 26 березня зіграє у фіналі плей-оф відбору на Євро-2024 проти тріумфатора зустрічі Ізраїль – Ісландія (21 березня). Це буде вже третя очна зустріч цих збірних. Україна має у своєму досвіді перемогу (0:2) та нічию (1:1).

Напередодні вечірнього тренування головний тренер збірної України Сергій Ребров та один із гравців "синьо-жовтих" поспілкуються із пресою, де поділяться свої ми враженнями перед важливим поєдинком.

Відзначимо, що разом із командою у Сараєво прилетів й Віктор Циганков, участь у матчі якого досі під питанням. Правий вінгер Жирони отримав ушкодження у грі проти Осасуни та прибув у національну команду із нею. У Віктора ушкодження медіальної колатеральної зв’язки колінного суглоба. Лікар "синьо-жовтих" дає надію, наголосивши на позитивній динаміці відновлення Циганкова.

Українська збірна прилетіла у Сараєво / Фото УАФ