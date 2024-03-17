Господарі здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі забив 19-річний півзахисник Єллу Сантьяго.

До теми Гольова засуха Довбика триває: Жирона продовжує падіння в чемпіонаті Іспанії – відеоогляд матчу

Немає претензій до Довбика

В основному складі гостей на поле вийшов український форвард Артем Довбик, Він змарнував декілька хороших моментів та продовжив свою безгольову серію до восьми матчів.

На післяматчевій пресконференції головний тренер Жирони Мічел поділився враженнями від гри. Він вважає, що команда не заслуговувала на поразку й окремо підтримав Артема Довбика.

"Ми не заслуговували на поразку. Я відчуваю, що ми заслуговували на більше. Ми атакували більше, ніж вони, ми більше били по воротах, але Хетафе – дуже складний суперник. У нас було чотири хороші моменти, але ми не змогли забити. Якщо ми в підсумку не потрапимо до Ліги чемпіонів – це буде дуже великий удар для нас.

Гольова засуха Довбика? Не бачу в цьому проблеми. Всі помиляються, як в захисті, так і в нападі, це нормально, я не хочу конкретизувати,

– заявив Мічел.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Артем Довбик є найкращим бомбардиром Жирони. Він провів 29 матчів за каталонців, у яких забив 14 голів та віддав 7 асистів

До слова. Віктор Циганков не потрапив у заявку на матч через пошкодження коліна. Наразі він перебуває у розташуванні збірної України, де лікарі визначать, чи зможе правий вінгер допомогти "синьо-жовтим" у поєдинку проти Боснії і Герцеговини.

Наступний матч Жирона проведе 31 березня на домашній арені проти Бетіса. Стартовий свисток пролунає о 17:15. Наразі "червоно-білі" посідають друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги, випереджаючи найближчого переслідувача Барселону на 1 заліковий пункт, проте в команди Хаві є гра в запасі.