Теперь появился инсайд о заинтересованности к Артему Довбыку со стороны немецкого РБ Лейпцига. “Красные быки” следят за игрой украинского нападающего, который поймал “голевую засуху” в Испании.

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Еще один клуб стал в очередь за Довбиком

Футболист попытается прервать ее в мартовских матчах сборной Украины.

Лейпциг изучает Довбика, в котором видит потенциальную замену своим лидерам Лои Опенди и Беньямину Шешко, которых сватают в другие европейские клубы.

Ранее была информация об интересе к украинцу со стороны целого ряда английских клубов – Челси, Вест Хэма, Арсенала и Ньюкасла. Также Артем попал в сферу интересов мадридского Атлетико и Реала. Президент последнего Флорентино Перес лично следил за игрой Довбыка в очной встрече Реала против Жироны.

Отметим, что первые упоминания об интересе лондонского Арсенала к Довбыку появились еще в 2023-м году, но тогда все осталось на уровне слов.

Зато в Жироне хотят сохранить одного из своих лидеров. Главный тренер "красно-белых" Мичел Санчес довольно спокойно реагирует на "голевую засуху" Довбыка.

Последний раз Довбык забивал еще в январе 2024-го года, когда оформил хет-трик в ворота Севильи (5:1). После чего Артем больше не отличался результативными ударами.

В текущем сезоне-2023/2024 в футболке Жироны украинский форвард провел уже 30 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.

Жирона переживает определенный спад в выступлениях. Клуб Довбика и Виктора Цыганкова опустилась на 3-ю позицию Ла Лиги, пропустив мимо себя Барселону. После 29-ти туров у жирондинцев 62 балла. К лидеру сезона Реала отставание уже ровно в 10 очков, а ко второй Барселоны – в 2 пункта.