Український форвард таки потрапив у заявку Жирони на виїзний матч проти Реала. До останнього не було відомо, чи допоможе Артем у протистоянні за "6 балів". Адже у минулому турі Довбик спостерігав з грою із трибун, через травму коліна.

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Однак, схоже, встиг відновитись до надважливого матчу для своєї команди.

Особливості цьому поєдинку для українця відіграє той факт, що у європейській пресі з'явились чутки про зацікавленість до нього зі сторони якраз мадридського Реала. Начебто 10 лютого за ним пильно та особисто спостерігатиме президент "вершкових" Флорентіно Перес, який зацікавлений у запрошенні нападника збірної України.

ЗМІ повідомляють, що "Королівський клуб" спробує підписати Довбика вже у літнє трансферне вікно.

Також скаути мадридського гранда будуть стежити за іншими футболістами Жирони. Під приціл Реала потрапили захисник Мігель Гутьєррес та вінгер Савіо.

Важливо! Центральний матч 24-го туру Ла Ліги-2023/2024 Реал – Жирона розпочнеться 10 лютого о 19:30 за київським часом. Це буде поєдинок не лише лідерів турнірної таблиці, а й зустріч українців – Андрій Лунін прийме Віктора Циганкова та Артема Довбика. Напередодні протистояння Реал випереджає Жирону на 2 бали – 58 проти 56-ти у підопічних Мічела Санчеса.

Відзначимо, що перед поєдинком Довбик втретє поспіль став найкращим гравцем Жирони. Тепер уболівальники назвали Артема найкращим у січні.

Пригадаємо, що видання та інсайдери повідомляли про інтерес до Довбика із Барселони та Манчестер Сіті.

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