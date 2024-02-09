Український форвард таки потрапив у заявку Жирони на виїзний матч проти Реала. До останнього не було відомо, чи допоможе Артем у протистоянні за "6 балів". Адже у минулому турі Довбик спостерігав з грою із трибун, через травму коліна.
Варте уваги Жирона оголосила заявку на битву проти Реала: чи знайшлось місце Довбику на тлі новин про травму
Реал встає у чергу за Довбиком
Однак, схоже, встиг відновитись до надважливого матчу для своєї команди.
Особливості цьому поєдинку для українця відіграє той факт, що у європейській пресі з'явились чутки про зацікавленість до нього зі сторони якраз мадридського Реала. Начебто 10 лютого за ним пильно та особисто спостерігатиме президент "вершкових" Флорентіно Перес, який зацікавлений у запрошенні нападника збірної України.
ЗМІ повідомляють, що "Королівський клуб" спробує підписати Довбика вже у літнє трансферне вікно.
Також скаути мадридського гранда будуть стежити за іншими футболістами Жирони. Під приціл Реала потрапили захисник Мігель Гутьєррес та вінгер Савіо.
Відзначимо, що перед поєдинком Довбик втретє поспіль став найкращим гравцем Жирони. Тепер уболівальники назвали Артема найкращим у січні.
Пригадаємо, що видання та інсайдери повідомляли про інтерес до Довбика із Барселони та Манчестер Сіті.
Іспанська казка для Артема Довбика
- Лише у серпні 2023-го року Довбик підписав контракт із Жироною, перейшовши із Дніпра-1.
- Артем узгодив угоду з клубом-відкриття Ла Ліги до кінця червня 2028-го.
- Довбик майже одразу став своїм у Жироні. Нападник не лише став стабільним гравцем основи, а одним із лідерів та найкращим бомбардиром "червоно-білих" у поточному сезоні-2023/2024.
- У футболі Жирони вже провів 24 матчі, у яких наколотив 14 голів (усі в Ла Лізі) та віддав 8 асистів.
- На порталі Transfermarkt вартість Артема вже зросла до 28 мільйонів євро.