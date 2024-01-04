Арсенал без Зінченка зіграє наступний матч у білому: клуб долучився до небаченої акції
Джерело:ФК Арсенал
У неділю, 7 січня, Арсенал у матчі Кубка Англії прийме Ліверпуль. Гравці лондонського клубу вийдуть на поле повністю у білому.
Вперше за свою історію лондонський футбольний клуб Арсенал зіграє на своїй домашній арені у повністю білій формі. Клуб долучився до соціальної акції.
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Арсенал вперше зіграє повністю у білій формі
Це станеться в рамках кампанії No More Red (Більше ніякого червоного), яка має на меті привернути увагу до зростаючої проблеми насильства та злочинів з використанням холодної зброї серед молоді.
У клубі зазначають, що з червня 2022 по червень 2023 року в Лондоні було зафіксовано понад 13 500 таких злочинів, що на 21% більше, ніж у попередні 12 місяців.
Раніше Арсенал вже виходив на поле в формі без червоного кольору у 2022 та 2023 роках. Однак це буде перший раз, коли вони використають повністю білу форму в домашньому матчі.
Що відомо про відсутність Зінченка
- Мікель Артета, головний тренер лондонського Арсенала, 1 січня розповів про стан Олександра Зінченка, українського півзахисника клубу, який відчував дискомфорт у литковому м'язі.
- Артета зазначив, що поки невідомо точний стан травми Зінченка. За його словами, після медичного обстеження стане відомо, коли гравець зможе повернутися на поле.
- Нагадаємо, що Зінченко не брав участі у матчі АПЛ проти Фулхема, де що відбувся 31 грудня. Тоді Арсенал програв з рахунком 1:2.