Арсенал без Зінченка зіграє наступний матч у білому: клуб долучився до небаченої акції

У неділю, 7 січня, Арсенал у матчі Кубка Англії прийме Ліверпуль. Гравці лондонського клубу вийдуть на поле повністю у білому.

Вперше за свою історію лондонський футбольний клуб Арсенал зіграє на своїй домашній арені у повністю білій формі. Клуб долучився до соціальної акції.

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Арсенал вперше зіграє повністю у білій формі

Це станеться в рамках кампанії No More Red (Більше ніякого червоного), яка має на меті привернути увагу до зростаючої проблеми насильства та злочинів з використанням холодної зброї серед молоді.

У клубі зазначають, що з червня 2022 по червень 2023 року в Лондоні було зафіксовано понад 13 500 таких злочинів, що на 21% більше, ніж у попередні 12 місяців.

Раніше Арсенал вже виходив на поле в формі без червоного кольору у 2022 та 2023 роках. Однак це буде перший раз, коли вони використають повністю білу форму в домашньому матчі.

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