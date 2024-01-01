Поєдинок закінчився з рахунком 2:1 на користь андердогів. На гол Букайо Сака господарі відповіли взяттям воріт від Рауля Хіменеса та Боббі Де Кордова-Ріда.
До теми Зінченко не винен: Арсенал поступився середняку Фулхему та скотився на четверте місце – відео
Артета прокоментував відсутність Зінченка в матчі проти Фулхема
Неприємною новиною для українських уболівальників стала відсутність навіть у заявці на поєдинок Олександра Зінченка. Перед грою пресслужба "канонірів" повідомила, що причиною цьому стала проблема з литковим м'язом у лівого захисника команди Артети.
Іспанський фахівець після матчу підтвердив проблему зі здоров'ям в українця та відповів на запитання, коли можна очікувати повернення Зінченка на футбольне поле.
Що стосується травми Зінченка, то ми поки нічого не знаємо. Він відчув дискомфорт у литковому м'язі. У понеділок Алекс пройде медичне обстеження та за його результатами ми зможемо зрозуміти, коли він зможе повернутися на поле,
– заявив Артета.
Зазначимо, що в сезоні-2023/2024 Олександр Зінченко зіграв 24 матчі у всіх турнірах за "канонірів". На його рахунку 1 гол та 1 асист.