Впервые за свою историю лондонский футбольный клуб "Арсенал" сыграет на своей домашней арене в полностью белой форме. Клуб приобщился к социальной акции.

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Арсенал впервые сыграет полностью в белой форме

Это произойдет в рамках кампании No More Red (Больше никакого красного), призванной привлечь внимание к растущей проблеме насилия и преступлений с использованием холодного оружия среди молодежи.

В клубе отмечают, что с июня 2022 по июнь 2023 в Лондоне было зафиксировано более 13 500 таких преступлений, что на 21% больше, чем в предыдущие 12 месяцев.

Ранее Арсенал уже выходил на поле без красного цвета в 2022 и 2023 годах. Однако это будет в первый раз, когда они используют полностью белую форму в домашнем матче.

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