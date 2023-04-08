Вулверхемптон – Челсі 1:0

Гол: Матеус Нуньєс, 32.

В чемпіонаті Англії продовжується 30 тур АПЛ. В одній із ігор суботи Челсі відправився в гості до Вулверхемптона вже з новим наставником, пише 24 канал.

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Посеред тижня лондонці звільнили Грема Поттера і повернули на тренерський місток Френка Лемпарда у якості виконуючого обов'язки. Втім "сині" вже давно втратили шанси на потрапляння до топ-четвірки.

У свою чергу Вулверхемптон веде відчайдушну боротьбу за виживання, а в останніх трьох матчах здобув всього один бал. Проте підопічні Лопетегі серйозно налаштувались на бій із Челсі і відкрили рахунок в середині першого тайму.

Краща реалізація "вовків"

Після подачі з флангу та виносу від захисника лондонців м'яч вдало ліг на ногу Матеусу Нуньєсу. Португальський хавбек зльоту забив шикарний гол у ворота Аррісабалаги.

Челсі ж більше контролював м'яч і частіше бив по воротах суперника, але всі ці постріли були не у ствір. "Вовки" ж на контратаках куди частіше турбували Кепу, який зробив три сейви.

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Черговий провал Мудрикка

Що стосується Михайла Мудрика, то українець почав гру з лави запасних. Лемпард випустив вінгера на 68 хвилині замість Рахіма Стерлінга. Втім наш співвітчизник розчинився на полі.

За трохи більше ніж 20 хвилин Мудрик дуже рідко зустрічався з м'ячем, жодного разу не пробив по воротах Са та не зробив жодного перехоплення. Втім інші гравці "синіх" також не змогли бодай зрівняти рахунок.

Таким чином, Челсі залишається 11-им при семи балах відставання від єврокубкової зони. Натомість Вулверхемптон підіймається на 12-ту сходинку. Втім перевага над зоною вильоту дуже хитка – лише 4 очки.