Олександр Зінченко зізнався, що саме Мікель Артета вмовив його перейти з Манчестер Сіті. Універсальний український гравець зазначив, що тільки наставник Арсенала має на нього такий вплив.
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Наважились на вдалий крок
Зінченко розповів, що Артета – це єдина людина в АПЛ, заради кого він міг би покинути свій улюблений Манчестер Сіті. Наставник Арсенала, напевне, добре усвідомлював ситуацію, тому вирішив нею скористатися, виважено запросивши українця до себе у команду. План Артети спрацював, а тепер і він, і Зінченко вийшли у виграшні позиції.
Звісно, я знав Мікеля з моменту мого переходу у Манчестер Сіті. Він знає мене як футболіста та як особистість. Вплив, який він мав та має зараз на мене – дуже великий. Я багато разів говорив, що якщо одного разу покину МанСіті, то залишуся в АПЛ тільки з одним тренером – з ним. Коли Артета запросив мене, то у нас було декілька розмов перед приєднанням до Арсенала. Він сказав, що хоче бачити від мене. Розповів про бачення клубу, про план та стратегію. Мені сподобалося все, ось чому я прийшов,
– зазначив Зінченко.
Українець в Арсеналі
- Зінченко обійшовся "канонірам" у 35 мільйонів євро, проте ці гроші – це пусте порівняно з тим, яким обсяг роботи Зінченко виконує у команді.
- Олександр відразу став лідером досить молодого колектива, як у роздягальні, так і на полі. Низка гравців Арсенала відзначає лідерські якості та менталітет переможця Зінченка, підкреслюючи, що саме це вивело "канонірів" на першу позицію АПЛ.
- Олександр визнавався найкращим гравцем Арсенала у січні та лютому. Також його гол визнавася найкращим забитиим м'ячем місяця.