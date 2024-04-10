Вже на 2-й хвилині матчу МанСіті несподівано повело у рахунку. Сілва не став робити навісну передачу у штрафний майданчик господарів, а пробив у ближній кут Луніна. Андрій обрав неправильну позицію та не поставив достатньо гравців у стійку, аби перекрити кут воріт, який вразив Бернарду.

До теми Фантастика в Мадриді: команда Луніна вирвала нічию в божевільному матчі проти Манчестер Сіті

Вальверде врятував Реал від домашньої поразки

До перерви "вершкові" не лише зрівняли цифри на табло, а й вийшли уперед 2:1. Результативними ударами відзначились Камавінга, але його удар через рикошет зарахували на Діаша, та Родріго.

У другій частині гри МанСіті швидко забило двічі та знову повело у рахунку 2:3. Два неймовірні голи забили Фоден та Гвардіол. Однак Реалу вдалось врятуватись від домашньої поразки. Вальверде класно спіймав м'яч та пробив у кут воріт гостей. Ортега навіть не встиг зреагувати на постріл у протилежний від себе кут володінь.

Перша гра у Мадриді закінчилась бойовою нічиєю 3:3. Вогняний матч побачили уболівальники.

Не робить із нічиєю катастрофу

Після поєдинку головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував гру деяких футболістів. Висловив свою думку наставник про виступ Луніна та два його останні пропущені голи.

Італійський спеціаліст не бачить нічого негативного у дискваліфікації Чуамені, який вже на старті матчу отримав жовту картку. Орельєн пропустить матч-відповідь проти МанСіті через перебір карток. У розпорядженні Анчелотті є досвідчені Начо та Мілітао, який нарешті відновився від серйозної травми.

Також Анчелотті не став критикувати українського воротря.

Андрій Лунін? Чудова гра ногами, загалом чудова гра. Останні два голи не можна було відбити,

– відповів коуч Реала.

Наставник мадридського клубу додав, що його план із Родріго зліва виправдав себе. Попри домашню мирову Анчелотті запевнив, що команда повинна залишатись впевненою.

Зверніть увагу! Матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Реал зіграють 17 квітня в Англії. Початок о 22:00 (за Києвом).