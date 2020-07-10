Лідер Першої ліги несподівано відмовився виходити в УПЛ
Лідер Першої ліги України з футболу "Агробізнес" відмовляється підвищуватися у класі на наступний сезон. Клуб заявив, що не буде виступати в українські Прем'єр-лізі (УПЛ), якщо зможе забезпечити собі вихід.
Президент "Агробізнесу" Олег Собуцький пояснив, чому команда не буде претендувати на підвищення в УПЛ, навіть якщо виграє Першу лігу. Про це повідомляє Tribuna.com.
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Клуб не підготував стадіон
Клуб з міста Волочиськ навіть не подаватиме атестацію на право грати в УПЛ, адже досі не підготував стадіон.
Ми і не будемо подаватися на атестацію, тому що у нас не готовий стадіон у Волочиську. Ми зараз тільки робимо проєкти, тому, дай боже, будемо подаватися на наступний рік. А в цьому не плануємо,
– сказав президент клубу.
За його словами, футболісти з розумінням поставилися до цього. Гравцям пояснили ситуацію про неготовність клубу до УПЛ перед стартом сезону.
"Агробізнес" лідер Першої ліги
- Після рестарту сезону "Агробізнес" лідирує у Першої ліги. За 22 тури команда набрали 46 очок і одноосібно очолює турнірну таблицю.
- Вочевидь, якщо "Агробізнес" фінішує у топ-3, то його путівкою в УПЛ скористається четверта команда, яка буде в таблиці.
- Наразі в Першій лізі надзвичайна щільність. Різниця між другою та шостою командою в таблиці складає всього 4 очки.